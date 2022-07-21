İran, eski yargı yetkilisinin mahkum edilmesine tepki olarak İsveç'teki büyükelçisini geri çağırdı - Haberler

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İran, eski yargı yetkilisinin mahkum edilmesine tepki olarak İsveç'teki büyükelçisini geri çağırdı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran, eski yargı yetkilisinin mahkum edilmesine tepki olarak İsveç'teki büyükelçisini geri çağırdı

İran, eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilmesine tepki olarak Stokholm Büyükelçisini ülkeye geri çağırdı.

İran, eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilmesine tepki olarak Stokholm Büyükelçisini ülkeye geri çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "İran, Hamid Nuri hakkında temelsiz ve uydurma suçlamalarla İsveç'te verilen hukuka aykırı karara tepki olarak, İsveç'teki büyükelçisini bazı istişareler için ülkeye geri çağırmaya karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri, Kasım 2019'da geldiği İsveç'te tutuklanmıştı.

Nuri, Stokholm Bölge Mahkemesi tarafından "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum edilmişti.

Nuri'nin idamların uygulandığı sırada Kerec kentindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde savcı vekili olarak görev yaparken siyasi mahkumların infazına katıldığı iddia ediliyordu. İranlı eski yargı yetkilisi ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Mahkum İsveç İran Güncel Haberler

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