İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, eski bir İranlı savcının "devam eden siyasi tutukluluğu" yüzünden İsveç'in İran Büyükelçisi'ni çağırdı. Tasnim haber ajansının Pazartesi günü bildirdiğine göre, İranlı Hamid Nuri'nin bir İsveç mahkemesi tarafından siyasi tutukluluğuna devam kararı verilmesinin ardından bakanlığın, İsveç mahkemesindeki yargılamaları ve Nuri'nin tutukluluğunu "tümüyle yasadışı ve bir muhalif grubun temelsiz iddialarının etkisi altında" alınmış olarak niteleyerek Matthias Lentz'i Pazar günü çağırdı. Bakanlık tutuklu kişinin serbest bırakılmasını da talep etti. İsveçli savcılar, 1988 yılında "tutuklulara karşı kötü muameleyle" suçladıkları Nuri'nin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyor. Suçlamaları reddeden Nuri, İsveç'e geldiği 2019 yılında Stockholm Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

Xinhua / Güncel