Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran, İsrail ile herhangi bir çatışma arayışında değil"

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Doha Forum'da yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail ile çatışma istemediğini, ancak saldırı durumunda karşılık verileceğini belirtti. Zarif, İsrail'in yanlış hesaplamalarla hareket ettiğini ve İran halkının direncinin bunu engellediğini söyledi.

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin, İsrail ile bir çatışma arayışında olmadığını söyledi.

Zarif, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İran'ın İsrail ile çatışma istemediğini ancak saldırıya uğradığında karşılık verecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Zarif, "İran, İsrail ile herhangi bir çatışma arayışında değil" dedi.

İsrail'in İran'la girdiği son çatışmanın "yanlış hesaplamalardan" kaynaklandığını savunan Zarif, İsrail'in İran'ın direncini hafife aldığını ifade ederek, "İsrailliler bu saldırganlığa yanlış hesaplamalarla girdi ve sonunda İran halkının direncinin onların hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğini anladılar. Savaşı bitiren de İran halkının bu güçlü duruşu oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni bir saldırıda İran'ın "meşru müdafaa hakkını devreye sokacağını" dile getiren Zarif, "İsrail'in, İran'a tekrar saldırmaması, Tel Aviv için en iyi seçenek olur" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
