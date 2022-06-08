İran, eski Afgan hükümetine ait araçları Taliban'a iade etti - Haberler

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İran, eski Afgan hükümetine ait araçları Taliban'a iade etti

AA - Bilal Güler - Güncel
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İran, eski Afgan hükümetine ait araçları Taliban'a iade etti

Tahran yönetimi, geçen ağustos ayında Taliban'ın Afganistan yönetimini devraldığı süreçte çatışmalar nedeniyle önceki hükümete bağlı asker ve görevlilerin İran'a sığınırken götürdüğü araçları, Afganistan'a teslim etti.

Tahran yönetimi, geçen ağustos ayında Taliban'ın Afganistan yönetimini devraldığı süreçte çatışmalar nedeniyle önceki hükümete bağlı asker ve görevlilerin İran'a sığınırken götürdüğü araçları, Afganistan'a teslim etti.

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'a göre, İran hükümeti söz konusu araçları, Herat vilayetindeki İslam Kale Sınır Kapısı'nda dün akşam Taliban yetkililerine iade etti.

İranlı yetkililerin, içinde lüks araçların bulunduğu 17 taşıt, 12 Ranger ve Humvee tipi araç, uluslararası kuruluşlara ait 1 araç, 1 itfaiye aracı, 57 kalaşnikov, 39 roket, 42 makineli tüfek, 7 doçka, 3 keskin nişancı tüfeği de dahil olmak üzere birçok araç ve mühimmatı geri verdiği ifade edildi.

Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı süreçte aralarında askerlerin de olduğu önceki hükümete bağlı birçok yetkili komşu ülkelere sığınmış, görev esnasında kullandıkları araç ve mühimmatı da beraberinde götürmüştü.

Aynı şekilde bu dönemde, 10 kadar helikopter de Özbekistan ve Tacikistan'a götürülmüş ancak Taliban'ın taleplerine rağmen söz konusu helikopterler iade edilmemişti.

AA / Bilal Güler - Güncel

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