AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

İran Enerji Bakanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Özür Diledi

İran Enerji Bakanı Elektrik Kesintisi Nedeniyle Özür Diledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, katıldığı etkinlikte yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle konuklardan özür diledi. Ülkede enerji sıkıntısının sürdüğünü belirterek, tüketimi kontrol altına almayı ve üretimi artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İran'da Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, katıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yapan salonun elektriği kesilince konuklardan özür diledi.

Ülke medyasında paylaşılan görüntülere göre, Enerji Bakanı Aliabadi'nin de katıldığı Şehid Recai Festivali'nin açılışı sırasında etkinliğin yapıldığı Enerji Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Basra Körfezi Salonu'nun elektriği kesildi.

Etkinlikte konuşan Enerji Bakanı Aliabadi, konferans salonunda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak, "Şebeke ve dağıtımı aradım, elektrik şebekesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Sorun, Enerji Araştırma Enstitüsü'nün salonuyla ilgili. Yine de özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Aliabadi, ülkedeki enerji sıkıntısına işaret ederek, "Su ve elektrik dengesizliği bir gerçektir. Programlarımızda iki temel konuya odaklanıyoruz: Tüketimi kontrol altına almak ve üretimi artırmak." dedi.

Törenin ardından açıklama yapan İran Elektrik Dağıtım Şirketi (Tevanir) Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 2018'den beri ciddi bir elektrik dengesizliği yaşadıklarını ve bu sorunun da aşırı tüketimden kaynaklandığını söyledi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, özellikle çok sıcak aylarda ve kışın soğuk günlerinde zaman zaman enerji sıkıntıları yaşıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.