İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı: Yerli Otomobillerde Güvenlik Tertibatı Yok

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, trafik kazalarında günde ortalama 50-60 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yerli otomobillerde gerekli güvenlik tertibatının bulunmadığını belirterek hükümetin bu konuda adım atmamasını eleştirdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Hadiyanfer, ülkede meydana gelen trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polisin konuyla ilgili sunduğu rapor ve tavsiyelerin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti tarafından dikkate alınmadığını söyleyen Hadiyanfer, "Polisin tüm uyarılarına rağmen yerli otomobillerde güvenliği artırmaya yönelik bir çalışma yapılmamıştır." dedi.

Hadiyanfer, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının önüne geçmek için bu alanda faaliyet gösteren Kızılay, acil servis ve polis gibi birimlerin imkanlarının da iyileştirilmediğini ifade etti.

Hadiyanfer ayrıca İran'daki trafik kazalarında günde ortalama 50-60 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

"100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor"

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Hadiyanfer, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, trafik kazalarında her yıl 17 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 300 binden fazla kişinin yaralandığını belirterek ülkede üretilen otomobillerin kalitesizliğini eleştirmişti.

Hadiyanfer, "100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor. Otomobil üreticileri, hava yastığının açılması için sürücülerin doğru açıdan çarpmaları gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.