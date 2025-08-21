İran Donanması Hint Okyanusu'nda Büyük Füze Tatbikatı Başlattı

İran donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde '1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı' isimli geniş çaplı bir tatbikat başlattı. Tatbikat, iki gün sürecek ve farklı menzil menzilli füzelerin testi yapılacak.

İran donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ile Umman Denizi'nde geniş çaplı füze tatbikatı başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, İran donanması tarafından başlatılan "1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı" yüzey ve denizaltı birimleri, hava unsurları, kıyıdan denize fırlatılan füzeler ve deniz tabanlı füzelerle, savaş birimleri eşliğinde, 2 gün boyunca Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, kısa, orta ve uzun menzilli seyir füzeleri kullanılarak belirlenen temsili yüzey hedefleri vurulacak.

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, tatbikat kapsamında kısa, orta ve uzun menzilli su üstü hedeflerini vurabilen "geniş bir yelpazede hassas vuruşlu seyir füzelerinin" test edileceğini söyledi.

Hasani, tatbikatın muharebe hazırlığını keskinleştirmek, komuta sistemlerini iyileştirmek ve caydırıcılığı güçlendirmek için tasarlandığını da sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
