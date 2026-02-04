İran, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu Terör Örgütü Olarak Nitelendirmesine Tepki Gösterdi

TAHRAN, 4 Şubat (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısına katılan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2 Şubat 2026.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasını güçlü bir şekilde protesto amacıyla AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Bakanlık tarafından salı günü yayımlanan açıklamada AB büyükelçilerinin, İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve ilgili yetkililer tarafından kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak nitelendirmesinin "stratejik bir hata ve affedilemez bir hakaret" olduğu vurgulandı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)