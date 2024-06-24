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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rusya'daki Saldırıyı Kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı. Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yer alan açıklamada Kenani, Rusya devleti ve halkına taziyelerini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Kenani, uluslararası sorun olarak nitelendirdiği "terörle" küresel alanda etkili mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Olay

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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