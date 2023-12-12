İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pakistan'daki Saldırıyı Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına yapılan intihar saldırısını "şiddetle" kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, Pakistan'da bu sabah gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kenani, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde bir güvenlik noktasına düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Olayı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Kenani, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümeti, halkı ve ordusuna başsağlığı diledi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 23 asker yaşamını yitirirken, 6 militan etkisiz hale getirilmişti.