İran'dan "Irak'ın istikrar ve güvenliği bölge için önemli" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek " İran, Irak'ın istikrar ve güvenliğinin bölge için önemli olduğunu vurguluyor." dedi.

Kenani, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi taraftarlarının düzenlediği eylemlere ilişkin Kenani, "Irak, bizim büyük ve önemli bir komşumuz. Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran, Irak'ın istikrar ve güvenliğinin bölge için önemli olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut gelişmeler, Irak'ın iç işlerinin bir parçası

Mevcut gelişmeleri "Irak'ın iç işlerinin bir parçası olarak" gördüklerini aktaran Kenani, şunları kaydetti:

"Irak'taki siyasi hareket, parti ve örgütlerin; mevcut durumu ülkenin anayasası ve yasal mekanizmaları çerçevesinde barışçıl ve karşılıklı saygı içerisinde ele alabileceğine inanıyoruz."

İran nükleer müzakerelerde kapsamlı, kalıcı ve güçlü bir anlaşma istiyor

Kenani, nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde yürütülen Viyana görüşmelerine de değindi.

İran'ın, KOEP'i yeniden canlandırma müzakerelerinde "her zaman aktif ve olumlu olduğunu" ileri süren Kenani, "Kapsamlı, kalıcı ve güçlü bir anlaşma arıyoruz. Sayın (KOEP Koordinatörü Joseph) Borrell'in metni önceki müzakerelere dayanıyor. İran da görüşlerini sundu. Diğer ülkeler görüşleri birbirine yaklaştırmak için çaba sarf ediyor." şeklinde konuştu.

Kenani, bu konudaki her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Avrupa Birliği tarafından önerilen metni inceledikten sonra, yeni bir müzakere turunun zamanını belirleme sonucuna vardık. İyimser olmaya devam ediyoruz ve diğer tarafın ciddiyetle ortaya çıkmasını umuyoruz." dedi.

"ABD hükümeti sorumlu hareket etmeli"

ABD'nin, KOEP'ten çekilerek İran'a "gereksiz maliyetler" yüklediğini savunan Kenani, "İran bu konuda sorumlu davrandı. ABD hükümetinin de sorumlu hareket etmesini ve 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kenani, ABD ile tüm konulardaki görüşmelerinin dolaylı yollardan devam ettiğini aktardı.

Suudi Arabistan'la yürütülen görüşmeler

İran ve Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmelere ilişkin ise Kenani, her iki tarafın da yapıcı bir iradeye sahip olduğunu, Irak'ın olumlu rolü ile müzakerelerde müspet bir aşamaya doğru yol aldıklarını kaydetti.

Kenani, yeni müzakereler için ise kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.

İran-Afganistan sınırındaki çatışmalar

Kenani, İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında son zamanlarda çıkan çatışmalar hakkında da şunları söyledi:

"Afganistan'ın geçici yönetim organından, kendi sınır muhafızlarına bilgi vermesini talep ediyoruz."