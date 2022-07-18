İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İran Fobisi Yayarak Ortadoğu'da Gerilim Yaratmaya Çalışıyor

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer faaliyeti hakkındaki son iddialarını, bölgede gerilim ve krizlere yol açmayı amaçlayan "İran fobisini teşvik etmede başarısız bir politika" olarak reddetti.

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer faaliyeti hakkındaki son iddialarını, bölgede gerilim ve krizlere yol açmayı amaçlayan "İran fobisini teşvik etmede başarısız bir politika" olarak reddetti. Nasır Kenani, Joe Biden'ın Ortadoğu ziyareti sırasında yaptığı İran karşıtı açıklamalarının "Washington'un bölgede fitne ve tansiyonu körükleme politikasının bir parçası" olduğunu söyledi. Amerikan karanlık siciline ve diğer ülkelere karşı düşmanlık tarihini hatırlatan Kenani, ABD'nin bir dizi bölge ülkesine saldırıp işgal ettiğini ve çok sayıda silah satmasının yanı sıra bölge devletlerinin iç işlerine sürekli müdahale ettiğini belirtti.

İran'ın nükleer teknolojiyi uluslararası kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmaya yönelik stratejik politikasını yeniden teyit eden Nasır Kenani, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesinde kararlı olduğunu söyledi. İran'ın komşular ve bölgesel inisiyatiflerle diyalogları iyi karşılamaya yönelik ilkeli ve yapıcı politikasını vurgulayan Kenani, "bölge hükümetlerinin toplu güvenlik, barış, istikrar ve kalkınma lehine yapıcı adımlar atmasının beklendiğini" dile getirdi. Biden, Perşembe günü Kudüs'te yayınlanan ABD-İsrail ortak bildirisinde, ABD'nin "ulusal gücünün tüm unsurlarını" kullanma pahasına olsa bile İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtmiş ve "İran'ın saldırganlığına ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı koymak için" diğer ortaklarla birlikte çalışma kararlılığını ifade etmişti.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title