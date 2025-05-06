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İran Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Programlarını Askerileştirmeyeceklerini Açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Programlarını Askerileştirmeyeceklerini Açıkladı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkelerinin nükleer programlarını askerileştirme arayışında olmadıklarını vurguladı. ABD ile devam eden müzakerelere dair de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkındaki tutumunun sabit olduğunu ifade etti.

TAHRAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer programlarını askerileştirme arayışına girmeyeceklerini söyledi.

Bekayi, pazartesi günkü haftalık basın toplantısında, "Amerika tarafı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bombaya sahip olmaması gerektiği yönündeki talebinde samimi ise sorunların çoğu çözüme kavuşturulabilir. Çünkü asla nükleer programımızı askerileştirme arayışında olmadığımızı ve asla da olmayacağımızı açıkça beyan ettik ve bunu uygulamada da kanıtladık" diye ekledi.

ABD'nin İran'a yönelik son yaptırımlarına ve iki ülke arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, ABD'li yetkililerin verdiği "çelişkili" mesajların, ilkeli pozisyonlarında ısrarcı olma azimlerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Bekayi, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanma hakkına yönelik tutumunun sabit olduğunu ve uluslararası hukuka dayandığını ifade etti.

Sözcü, nükleer programlarına ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin konuların çözüme kavuşturulması için diyalog temelli diplomasi yolunu başlatıp sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

İran ve ABD heyetleri şu ana kadar Umman'ın arabuluculuğunda üç tur dolaylı müzakere gerçekleştirdi. Birinci tur 26 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikinci tur 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da, üçüncü tur ise 26 Nisan'da yine Maskat'ta yapıldı.

Dördüncü turun 3 Mayıs'ta Roma'da yapılması planlanıyordu, ancak Umman'ın "lojistik nedenler" diye tanımladığı sebeplerden dolayı görüşme belirsiz bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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