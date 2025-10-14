Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a Yanıt: 'Suçlamaları Utanç Verici'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'deki açıklamalarını kınayarak, ABD'nin terör destekçisi olduğunu ve İran'a yönelik iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Parlamentosu'ndaki İran karşıtı açıklamalarını kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarının "sorumsuz" ve "utanç verici" iddialar olarak nitelendirilen açıklamada, "ABD, dünyanın en büyük terör üreticisi, işgalci ve soykırımcı İsrail rejiminin destekçisi olarak başkalarını suçlama konusunda hiçbir ahlaki yetkiye sahip değildir." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki ABD'nin iddialarının tekrardan ibaret asılsız iddialar olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD ile İsrail'in İran topraklarına saldırmaları ve düzenlediği suikastların asla meşrulaştırılamaz olduğu vurgulandı.

Trump'ın barış ve diyalog çağrılarının, İran halkına karşı işlenen düşmanca ve suç niteliğindeki eylemleriyle çeliştiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump dün İsrail Parlementosu'nda yaptığı konuşmada, "Hatta Ortadoğu'da birçok ölüme neden olan rejime sahip İran için bile, dostluk ve iş birliği eli uzatılmış durumdadır. Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.