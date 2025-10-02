Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını 'terör eylemi' olarak nitelendirerek kınadı. Bekayi, bu saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi saldırıyı, "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Gazze halkına destek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'ndan övgüyle söz eden Bekayi, İsrail'in gemilere saldırısının uluslararası hukuku ihlal eden bir terör eylemi olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.

