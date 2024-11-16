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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Elon Musk ve İrevani Görüşmesi Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Elon Musk ve İrevani Görüşmesi Açıklaması
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Elon Musk ile İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani arasındaki görüşmeye dair ABD medyasındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iş insanı Elon Musk ile İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani'nin görüştüğüne ilişkin ABD basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, yaptığı bir açıklamada, Elon Musk'un İran'ın BM Daimi Temsilcisi İrevani ile New York'ta görüştüğüne ilişkin ABD medyasında ortaya atılan bir iddianın medyada büyük yankı uyandırması karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

ABD medyası, Donald Trump'ın seçim kampanyasında en büyük destekçilerinden biri olan teknoloji zengini Elon Musk'ın, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile pazartesi günü Musk'ın talebi üzerine bir saatten fazla süren bir görüşmede İran ve ABD arasındaki gerilimi azaltmanın yolları üzerine görüştüğünü ileri sürmüştü.

ABD medyasındaki haberde, İravani'nin toplantı sırasında Musk'a "Hazine'den yaptırım muafiyeti alması ve bazı işlerini Tahran'a getirmesi gerektiğini" söylediği iddia edilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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