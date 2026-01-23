İran'dan protestolara yönelik tutumu gerekçesiyle Tahran'ı kınayan AP karar tasarısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ülkedeki protestolara yönelik tutumu gerekçesiyle Tahran rejimini kınayan karar tasarısını kınadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, AP'nin karar tasarısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son olaylara ilişkin gerçeklikten uzak iddialarla İran'a yönelik müdahaleci tutum içeren ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararı şiddetle kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

AP'yi, ABD ve İsrail'in yasa dışı eylemlerine kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu, Filistin'deki soykırım ile İran sokaklarında işlenen suçları görmezden gelerek İran'ı suçlama ve kamuoyunun dikkatini Siyonist rejimin işlediği suçlardan uzaklaştırma gayreti içerisindedir.

Avrupa Parlamentosu kararının hazırlayıcıları, İsrail'e bağlı medya unsurları ile ABD'deki savaş yanlıları tarafından ortaya atılan yalanları esas alıyor. İran'daki barışçıl eylemlerin Siyonist rejime bağlı unsurlar tarafından şiddet sarmalına dönüştürüldüğüne dair birçok görüntü ve kanıt olmasına rağmen, art niyetli olarak İran'a yönelik klasikleşen suçlamaları tekrar ediyor."

Bakanlık ayrıca, İran'ın, anayasal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde halkını koruyacağını ve terör eylemleri ile dış müdahalelere karşı kamu düzenini korumak için kararlı bir duruş sergileyeceğini beyan etti.

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran rejimini kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada milletvekilleri, 57 çekimser, 9 aleyhte oya karşı 562 lehte oyla İran'daki gösterilerle ilgili karar tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen kararda vekiller, "binlerce protestocunun öldürülmesinin, İran rejiminin muhalifleri bastırma yönteminde caydırıcılıktan stratejik imhaya doğru ürkütücü bir kaymaya işaret ettiğinden" endişe duyduklarını bildirmişti.