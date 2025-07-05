İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile Müzakerelere Dair Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakere sürecinin haftaya yeniden başlayacağına dair haberleri teyit etmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ülke medyasında yayımlanan bir röportajında, İsrail'in saldırılarıyla durdurulan müzakere sürecinin gelecek hafta yeniden başlayacağına dair ABD tarafından gelen haberlerin sorulması üzerine, "Her şey gözden geçiriliyor ancak bence şu anda kamuoyu o kadar öfkeli ki kimse müzakerelerden ve diplomasiden bahsetmeye bile cesaret edemiyor." dedi.

ABD ile müzakere sürecinde saldırıya uğradıklarını ve bunun "diplomasiye ihanet" olduğunu söyleyen Bekayi, müzakerelere dönüşün mümkün olup olmadığına dair soruya ise, "Diplomasi asla sona ermez. Bu yüzden bekleyip görmeliyiz çünkü diplomasiye ihanet dediğimiz şeyin tekrarını görmek istemiyoruz." demekle yetindi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesi, Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürmüştü.???????