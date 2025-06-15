İran Dışişleri Bakanlığı'na İsrail Hava Saldırısı

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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısı sonucunda vuruldu. Bakanlıkta çok sayıda çalışan yaralandı. İranlı diplomat Said Hatipzade, saldırının kasıtlı olduğunu belirterek İsrail'i suçladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in hava saldırısı sonucu vurulduğu bildirildi. İranlı diplomat Said Hatipzade, videolu paylaşımında Bakanlıktaki çok sayıda çalışanın yaralandığını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim' ve Mehr'in aktardığı bilgilere göre, Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısında vuruldu. İranlı diplomat Said Hatipzade, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Bakanlık'taki "çok sayıda çalışanın" yaralandığını aktardı. Hatipzade, saldırıda hedef alınan yerin karşısında bulunan Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün de zarar gördüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Suçlu İsrail rejimi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün hemen karşısında bulunan binalarından birine kasıtlı ve acımasız bir saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı, aralarında meslektaşlarımın da bulunduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu görüntüler, bu korkakça saldırının hedefi olan enstitüm, Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün (IPIS) kütüphanesini gösteriyor. Bu, İsrail rejiminin, İran'a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının bir parçası olan açık bir savaş suçudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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