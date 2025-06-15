İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail Tahran'da Saldırı Düzenledi

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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Tahran'daki saldırısında bakanlığa bağlı bir ek hizmet binasına saldırıldığını duyurdu. Saldırıda sivillerin yaralandığı, hasar gören yerlerden biri olarak Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü kütüphanesi gösterildi.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in, Tahran'daki saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Tahran'daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünün hemen karşısında bulunan binalarından birine saldırdığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaralandığını kaydeden Hatibzade, saldırı sonrasına ait paylaştığı görüntünün enstitünün kütüphanesindeki hasarı gösterdiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Bu, İsrail rejiminin İran'a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının parçası olan açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Tahran'ın kuzeyinde Niyaveran semtinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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