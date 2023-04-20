İran Dışişleri Bakanlığı: G7'nin İran Hakkındaki Bildirisi 'Temelsiz ve İşgüzarca'

TAHRAN, 20 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkeleri tarafından yayımlanan bir bildiride Tahran'a yöneltilen suçlamaları "temelsiz ve işgüzarca" diyerek reddetti.

TAHRAN, 20 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkeleri tarafından yayımlanan bir bildiride Tahran'a yöneltilen suçlamaları "temelsiz ve işgüzarca" diyerek reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı, Japonya'da G7 dışişleri bakanları tarafından Salı günü yayımlanan ve grup üyelerinin İran'ın bölgedeki "istikrarı bozucu faaliyetlerinden" ve Rusya'ya silah transferinden duydukları endişeyi dile getirerek Tahran'a nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ve siyasi taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundukları bildiriye cevaben yaptı.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, G7 bildirisinin, bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliği tehlikeye atan ve kendi gruplarının iradesini bağımsız devletlere, çok taraflı ve işbirliğine dayalı uluslararası çerçevelere "dayatmak" için tekliflerde bulunan Batılı ülkelerin "tek taraflı yaklaşımı" ile aynı doğrultuda olduğunu söyledi.

Açıklamada İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ve kapsamlı koruma anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile "yapıcı ve teknik" işbirliği ve etkileşimini sürdürmeye "kararlı" olduğu vurgulandı.

İran'ın Ukrayna'daki çatışmaların başından bu yana savaşı hiçbir krizin çözümü olarak görmediğini açıkladığını belirten bakanlık, Tahran'ın Ukrayna'da derhal ateşkes ilan edilmesi ve savaşan iki taraf arasındaki farklılıkların siyasi müzakereler yoluyla çözülmesi gerekliliğini vurguladığını söyledi.