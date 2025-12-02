İran Dışişleri Bakanlığı: ABD, Uluslararası Barış İçin En Büyük Tehdit
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin diğer ülkelere yönelik son dönemdeki davranışlarını eleştirerek uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu ifade etti.
TAHRAN, 2 Aralık (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 1 Aralık 2025.
Bekayi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin diğer ülkelere yönelik son dönemdeki davranışları nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik "en büyük tehdit" haline geldiğini söyledi. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel