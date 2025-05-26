İran Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Geçici Anlaşma Gündemde Değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerelerde herhangi bir geçici anlaşmanın gündeme gelmediğini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile müzakere sürecine dair Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerle ilgili iyimser açıklamalarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"ABD'nin hedefi, İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa bu başarılacaktır. Biz nükleer enerjinin askeri amaçlı kullanımını hiçbir zaman amaçlamadık.

Ancak amaç İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki vazgeçilmez haklarının (düşük düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyeti) elinden alınması ise bu sürecin sonuç vereceğine inanmıyoruz."

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini geçici olarak durduracağı iddiası

Uluslararası basında yer alan muhtemel bir anlaşmayı kolaylaştırmak için İran'ın 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurabileceği yönündeki habere ilişkin Bekayi, "Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok." dedi.

Bekayi, Irak'ta İranlı bir tutuklunun bir İsrailli ile takas edileceğine dair Arap basınında yer alan iddiaları da "Bu basından duyduğum bir şey henüz teyit etmiyoruz." şeklinde cevapladı.

Bölge ülkeleriyle nükleer konsorsiyum önerisi

Bekayi, bölge ülkeleriyle nükleer konsorsiyum önerisinin de mümkün olabileceğini ancak bunun İran'daki zenginleştirmeye alternatif olmayacağını ve ülke içinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

ABD ile geçici bir anlaşma ihtimaline dair soru üzerine Bekayi, geçici bir anlaşmanın şu ana kadar gündeme gelmediğini belirtti.

Müzakerelerde İran ile ABD arasındaki sorunların çözümü için Umman'ın sunduğu öneriye ilişkin detay vermeyen Bekayi, "Dışişleri Bakanı (Abbas Erakçi) iki taraf arasındaki görüşmeler sonucunda Umman tarafının İran ve ABD ile istişare ederek önerilerde bulunması konusunda mutabakata varıldığını söylemişti. Bu durum devam ediyor." diye konuştu.

Bekayi, Umman'ın İran'ın "kırmızı çizgilerini" gözettiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım hakkında ise Bekayi, "Siyonist rejim son birkaç aydır ateşkes anlaşmasına uymadı. Son aylarda tek bir tır dolusu yiyeceğin Gazze'ye girmemesi utanç vericidir. Bu, uluslararası toplumun ciddi, etkili adımlar atma sorumluluğunu giderek daha da acil hale getirmektedir." diye konuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan nükleer anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin 2015'teki anlaşmada yer alan ve Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "tetik mekanizmasını" işletme tehditlerine ilişkin de Bekayi, bu ülkelerden İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine yönelik yapıcı tutum beklediklerini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın Umman'a gideceğini aktaran Bekayi, ziyaretin ABD ile müzakere süreciyle ilgisi olmadığını ve önceden planlandığını kaydetti.