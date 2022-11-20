İran Dışişleri Bakanı, Yabancı Askeri Varlığının Bölgesel Enerji Güvenliğini Tehdit Ettiğini Söyledi

TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yabancı askeri güçlerin varlığının bölgesel sularda enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yabancı askeri güçlerin varlığının bölgesel sularda enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Abdullahiyan ülkeyi ziyaret eden Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Basra Körfezi ve Umman sularında hareket halinde olan çok sayıda yabancı insansız geminin bölgede güvenlik sorunlarını iki katına çıkardığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin yabancı güçlerin varlığını, sadece bölgedeki ülkelerin tesis edebileceği bölgesel barış ve istikrara bir tehdit olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

IRNA'nın haberine göre Al Busaidi ise, "Daima (bölgesel sularda) denizcilik ve ticari trafiğin güvenliğini sağlamaya çalıştık çünkü bu bölgedeki ülkelerin çıkarına" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı, çok sayıda zorluk ve farklılık bulunduğunu ancak tek çözümün diyalog ve diplomatik çözümler olduğunu vurguladı.

İki diplomatın toplantısı bu hafta başında Umman açıklarında İsrail'e ait Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon'a insansız hava aracı ile düzenlenen saldırısının ardından geldi.