İran Dışişleri Bakanı, Ummanlı mevkidaşı ile nükleer müzakerelerin son durumunu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu ile ikili meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Açıklamada Bakanların, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu da dahil, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bazı uluslararası konuları ele aldığı belirtildi.

İranlı Bakan, ABD tarafının ciddiyet göstermesi, inisiyatif ortaya koyması ve esnek olması halinde görüşmelerin yapıcı olacağını söyledi.

Abdullahiyan ayrıca, İran'ın kalıcı ve sağlam bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Ummanlı Bakan Busaidi de ülkesinin, nükleer görüşmelerde bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği konusundaki görüşünü aktararak, İran'ın meşru taleplerinin gerçekleşmesini her zaman destekleyeceğini söyledi.