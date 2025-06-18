İran Dışişleri Bakanı, Umman'a Heyet Gönderildiği İddialarını Yalanladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Umman'a bir müzakere heyeti gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamayarak bu iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Umman'a bir heyet gönderdiği iddialarını yalanladı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Erakçi, "Umman'a herhangi bir müzakere heyeti gönderilmedi. Müzakere heyetinin başı olarak ben Tahran'ı terk etmedim ve bu haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Reuters Haber Ajansı, İran'ın Umman'a bir heyet gönderdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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