İran Dışişleri Bakanı: Tek Taraflı Yaptırımlar Çevreyi Korumaya Yönelik Küresel Çabaları Engelliyor

TAHRAN, 27 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan, bazı gelişmiş ülkelerin başka ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımların çevreyi koruma amaçlı küresel çabalara yönelik olumsuz etki yarattığını belirtti.

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Bakan bu açıklamayı, Pazar günü başkent Tahran'da düzenlenen ilk diplomasi ve sınır ötesi çevre sorunları konulu ulusal konferansa gönderdiği mesajında dile getirdi.

Emir-Abdullahiyan, dünya genelindeki askeri müdahaleler ve çevre kirliliğinden en büyük paya sahip olan bu ülkelerin, uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerini ihlal ederek bu konudaki tarihsel sorumluluklarını görmezden geldiklerini ileri sürdü.

İran dışişleri bakanı, askeri müdahale, savaş ve terörizmden oluşan "acımasız üçgenin", diğer zarar veren etkilerinin yanı sıra çevre ve altyapının da büyük çapta yok edilmesine yol açtığını vurguladı.

Bakana göre, bazı Batı Asya ülkelerindeki dış müdahaleler, terörün artması ve güvensizlik, bu ülkelerin "sınırlı kapasitelerinin" tümünü tüketerek çevresel kaygıların yeterli ilgi görmesini önlüyor.

Emir-Abdullahiyan, Batı Asya'da son yıllarda yaşanan savaş ve krizlerin, çevre koruma da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerle işbirliğinde yapılan altyapıyı ya zayıflattığını ya da tahrip ettiğini ifade etti.

İranlı diplomat, bu şartlar altında çevrenin korunmasının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.