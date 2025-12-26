Haberler

İran'dan "uydularımız barışçıl hedeflere hizmet ediyor" açıklaması

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsfahan'da yaptığı açıklamada, uzaya fırlatılan uyduların bilimsel görevler için kullanıldığını vurguladı. Erakçi, ülkenin teknoloji alanındaki ilerlemesini ve uzay çalışmalarını değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, uzaya fırlattıkları uyduların "barışçıl hedeflere hizmet ettiğini" söyledi.

Erakçi, Yeşil Teknolojiler Fuarı'na katılmak üzere gittiği İsfahan'da İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

İran'ın bilimsel manada önemli başarılara imza attığını belirten Erakçi, "Ülkemiz nükleer, savunma sanayi, nano teknoloji ve uydu konularında oldukça ilerledi. Uydularımız da saydığım diğer hususlar gibi barışçıl hedeflere hizmet etmektedir." dedi.

Erakçi, İran'ın diğer ülkeler gibi teknoloji alanında ilerleme ve gelişme hakkı olduğunu belirterek, İran uydularının bilimsel görevler için kullanıldığını ifade etti.

İran, Paya, Kevser-2 ve Zafer-3 isimli uydularını 28 Aralıkta Rusya'nın Vostoçni Uzay Üssü'nden Soyuz roketiyle uzaya fırlatılacak.

İran'da uydu çalışmalarının tarihçesi

İran uydu çalışmalarına 1975 yılında Tahran yakınlarındaki Mahdeşt Üssü'nde İran Uzay ve Havacılık Kurumu'nun ABD'li şirket General Electric ile ortak çalışma yürütmesi sonucu başladı. Ancak 1979 yılındaki devrimden sonra İran-ABD ortaklığı sona erdi. Bu tarihten sonra İran, İtalyan firmalarıyla ortak çalışmalar yaparak uydu çalışmaları konusunda sonuca ulaşmaya çalıştı.

1990'ların başında Rafsancani Kalkınma Programı çerçevesinde dünyanın birçok yerine, özellikle Rusya, Çin ve Avrupa'ya öğrenci gönderen İran, öğrencilerin 2000'li yıllarda ülkelerine dönmesi sonrası uzay alanındaki faaliyetlerine hız verdi.

2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad zamanında Rusya ortaklığında "Sina-1" ismindeki uydu yapıldı ve Rusya'dan uzaya fırlatıldı. Bu gelişmenin ardından İran, dört sene sonra ise "Ümid" ismini verdiği ve yerli imkanlarla yaptığı uydunun uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Haberler.com
