İran Dışişleri Bakanı'ndan UAEA'ya Sert Eleştiri

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporunu İsrail'in saldırılarına bahane oluşturmakla suçladı ve bu durumu sorumsuzca değerlendirdi. Bekayi, İsrail'in bölgedeki askeri gerilimlerin arkasında durduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran hakkındaki raporunun İsrail'in saldırılarına bahane oluşturduğunu söyledi.

El-Cezire'ye konuşan Bekayi, İsrail'in İran'a saldırılarından UAEA'yı sorumlu tuttu.

Bekayi, "UAEA'nın nükleer programımıza yönelik tutumu sorumsuzcadır. Bu kurumun raporu, İsrail'in saldırılarına bahane oluşturuyor." dedi.

İsrail'in bölgeye "bitmeyecek bir savaşı" dayatmak istediğini dile getiren Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yaptığı, "İsrail ve İran arasında devam eden askeri gerilimin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik temel diplomatik çabaları sekteye uğrattığı" yönündeki açıklamasını "geç kalınmış" olarak değerlendirdi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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