İran Dışişleri Bakanı'ndan UAEA'ya İsrail'in Saldırıları İçin Kınama Çağrısı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını kınamak için UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'ye mektup gönderdi. Arakçi, saldırılara karşı kararlı bir yanıt verileceğini belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'da Natanz nükleer tesisi de dahil olmak üzere birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'ye bir mektup göndererek, İsrail'in saldırılarının kınanması çağrısında bulundu.

Arakçi mektubunda, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının UAEA tarafından açık biçimde kınanması çağrısında bulundu. İran'ın nükleer ekipman ve materyallerini korumak için özel önlemler alacağını belirten Arakçi, bu saldırılara karşı kararlı bir yanıt verileceği uyarısında bulundu. Arakçi, Grossi'den durumu ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantıya çağrılmasını da istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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