İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a İlişki Geliştirme Mektubu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektubun içeriği "ilişkilerin her alanda geliştirilmesi" olarak açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, İran'ın Riyad Büyükelçisi Alireza İnayeti mektubu Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim el-Hureyci'ye teslim etti.

Mektubun "ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi" konularını içerdiği belirtildi.