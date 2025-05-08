İran Dışişleri Bakanı'ndan Pakistan ve Hindistan'a Gerginliği Azaltma Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ve Hindistan arasında gerginliğin azaltılması çağrısında bulunarak, "Her iki tarafın da daha fazla gerginliği önlemek için itidal göstereceğini umuyoruz." dedi.

Pakistan ziyaretinden sonra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Erakçi, burada basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların sonlandırılmasının önemini vurguladı.

Hindistan'da üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini ve bölgesel konuları ele alacaklarını aktaran Erakçi, "Hindistan ve Pakistan arasında gerginliğin azaltılmasını istiyoruz. Her iki tarafın da daha fazla gerginliği önlemek için itidal göstereceğini umuyoruz. Bölgemizin barışa, özellikle bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin artmasına ihtiyacı var ve bunun gerçekleşmesini umuyoruz." dedi.

Erakçi, Hindistan ziyaretinde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konularının da ele alınacağını belirtti.