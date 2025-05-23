İran Dışişleri Bakanı'ndan Nükleer Program Açıklaması

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurma girişiminde bulunması halinde nükleer programa yönelik herhangi bir anlaşma sağlanmayacağını söyledi.

Erakçi, cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilecek nükleer programa ilişkin dolaylı görüşmelerin 5. turu öncesinde, İran devletine ait IRIB televizyonuna canlı yayında söyleşi verdi.

Erakçi, perşembe günkü söyleşide ABD'li yetkililerin son dönemde Tahran'ın kendi topraklarında yürüttüğü uranyum zenginleştirme çalışmalarını tamamen durdurması yönündeki talepleriyle ilişkili olarak, "Aramızda hala temel farklılıklar bulunuyor. ABD tarafı, İran'daki uranyum zenginleştirme çalışmalarına inanmıyor. Eğer hedefleri buysa herhangi bir anlaşma olmayacaktır" dedi.

Erakçi, "Öte yandan İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelmemesi yönünde bir amaçları varsa bunu gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bizler nükleer silah peşinde değiliz" diye ekledi.

2015 yılında İran ile diğer bazı ülkeler arasında imzalanan nükleer programa ilişkin anlaşmanın artık yürürlükte olmadığını, "ama bunun anlaşmanın tamamen sonlandığı anlamına gelmediğini" kaydeden Erakçi, resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı diye bilinen anlaşmanın yeniden canlandırılabileceğini belirtti.

Erakçi bununla birlikte İran'ın uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere nükleer programından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

İran ve ABD, nisan ayından bu yana Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin dört tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi.

Son dönemde ABD'li yetkililer sık sık İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etse de Tahran yönetimi bu talebi kesin dille reddederek konunun "müzakereye açık olmadığını" vurguluyor.