İran Dışişleri Bakanı'ndan Komşu Ülkelerle İlişkilerin Önemi Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptırımlarla mücadele için komşu ülkelerle ilişkilerin özel öneme sahip olduğunu belirterek, "Komşu ülkeler, yaptırım zamanlarında bizim nefes alma alanımızdır ve bu koşullarda onlarla özel ilişkiler kurmalıyız." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Meşhed'de düzenlenen bir programda konuştu.

İran'ın komşularla ilişkilere özel önem verdiğini söyleyen Erakçi, "Dışişleri Bakanlığının bölgedeki önceliği komşulardır ve ülke çevresinde daha uzak komşular da bu diplomatik öncelikte yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlarla mücadele için komşu ülkelerle ilişkilerin özel öneme sahip olduğunu belirten Erakçi, "İran'ın komşu ülkelerin her biriyle yaptığı ticaretin miktarı, Avrupa ile yaptığı toplam ticaretten daha fazladır. Bu da komşularla ticari işbirliğinin önemini göstermektedir. Komşu ülkeler, yaptırım zamanlarında bizim nefes alma alanımızdır ve bu koşullarda onlarla özel ilişkiler kurmalıyız." diye konuştu.