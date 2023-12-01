İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına tepki Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de "insani ara"nın uzatılmaması ve İsrail'in saldırılara yeniden başlamasını, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de "insani ara"nın uzatılmaması ve İsrail'in saldırılara yeniden başlamasını, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor." şeklinde değerlendirdi.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, bölgeye yoğun insani yardım gönderilmesi ve taraflar arasında esir değişimi konusunda anlaşma sağlanmasından başka çözüm olmayacağını belirtti.

Esirlerin İsrail'in bombardımanlarında ölebileceğine dikkati çeken Abdullahiyan, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor. Görünüşe göre savaşa dönmenin ağır sonuçlarını düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Çok geç olmadan Gazze'ye saldırıları derhal durdurun" çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.