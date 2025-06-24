İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Açıklaması: Savaş Devam Ediyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a savaş açtığını yineleyerek, askeri operasyonların durdurulması konusunda herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı. Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını en geç sabah 04.00'e kadar durdurması halinde, İran'ın mevcut yanıtını sürdürme niyetinde olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrial ile ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulması konusunda henüz bir anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Arakçi, "İran'ın defalarca açıkladığı gibi: İsrail İran'a savaş açtı, tersi değil. Şu an itibariyle herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulması konusunda bir 'anlaşma' yoktur. Bununla birlikte, İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasadışı saldırganlığını Tahran saatiyle en geç sabah 4'te durdurması koşuluyla, yanıtımızı daha sonra sürdürmeye niyetimiz yoktur. Askeri operasyonlarımızın durdurulmasına ilişkin nihai karar daha sonra verilecektir" ifadesini kullandı.