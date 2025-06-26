İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa Ülkelerine İsrail Uyarısı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkelerine İsrail'in saldırganlıklarına karşı sorumlu ve adil bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu. Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkelerine, İsrail'in saldırganlığına karşı sorumlu ve adil bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski'yle telefonda görüştü.

Erakçi, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırıların Avrupa ülkeleri tarafından açık şekilde kınanmamasını eleştirerek, "Avrupa ülkeleri, İsrail'in bölgede süregelen saldırganlıklarına karşı sorumlu ve adil bir duruş sergilemesi gerekmektedir." dedi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının açık ihlali olduğunu belirten Erakçi, suç niteliğindeki yasa dışı eylemlerden ABD ve İsrail'in yanı sıra bu eylemleri destekleyen ülkelerin de sorumlu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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