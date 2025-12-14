Haberler

İran: Afganistan'da koşulların iyileştirilmesi enerji ve ticaret transitine katkı sağlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan'daki koşulların iyileştirilmesinin bölgedeki enerji ve ticaret transitine katkı sağlayacağını belirtti. Tahran'da düzenlenen toplantıda komşu ülkelerin diyalog mekanizmalarının önemini vurguladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Tahran'da düzenlenen " Afganistan'a Komşu Ülkelerin Özel Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu.

Erakçi, " Afganistan'daki koşulların iyileştirilmesi, bu ülkeyi Orta Asya ile Güney Asya'yı, Batı Asya ile Asya-Pasifik'i birbirine bağlayan bir kavşak haline getirebilir ve enerji ile ticaretin transitine uygun bir zemin oluşturabilir." dedi.

Afganistan'ın komşu ülkeleri arasında düzenli diyalog mekanizmalarının oluşturulmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu dile getiren Erakçi, bu çerçevede bölgesel bütünleşmenin güçlendirilmesinin, ortak güvenlik ve istikrara katkısının yanı sıra, dış müdahale etkisini de azaltacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya ve Özbekistan liderleri ile Pakistan Başbakanı'nın temsilcilerinin yanı sıra Çin, Tacikistan ve Türkmenistan'dan dışişleri bakanlarının temsilcileri katılırken, Afganistan'dan katılımın olmaması dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında, söz konusu toplantıya Afganistan'dan katılım olmamasına ilişkin soru üzerine, "Afganistan da davet edildi. Toplantıya katılmalarını arzu ediyorduk. Afganistan'ın bu tür süreçlere katılımının, Afganistan ile komşu ülkeler arasındaki anlayışın güçlenmesine ve sorunların giderilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Toplantıya katılmama kararı Afganistan'ın kendi tercihidir, biz bu karara saygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan yönetimi, resmi davet almasına rağmen Tahran'daki toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal, daha önce yaptığı açıklamada, Kabil yönetiminin bölge ülkeleriyle çok taraflı formatlar ve ikili mekanizmalar aracılığıyla sürekli ve aktif temas halinde olduğunu belirtmiş, yeni ya da paralel mekanizmalar oluşturmak yerine, mevcut çerçevelerin güçlendirilmesi yoluyla bölgesel uzlaşı ve işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
