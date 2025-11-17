İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Sert Eleştiriler

TAHRAN, 17 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'yi ve müttefiklerinin bazılarını "güce dayalı" bir uluslararası düzen kurmaya çalışmakla suçladı.

Erakçi, pazar günü Tahran'da düzenlenen "Saldırı Altındaki Uluslararası Hukuk: Saldırı ve Savunma" başlıklı uluslararası konferansta, mevcut küresel konjonktürün Washington ve ortaklarının son yıllarda yürüttüğü "uluslararası hukuk karşıtı" politikaları yansıttığını söyledi. Erakçi, bu politikaların "hukuka dayanan" uluslararası düzen yerine, "kural temelli" uluslararası düzen olarak tanıtılan Batı merkezli düzeni desteklediğini ifade etti.

Uluslararası ilişkilerde savaş ve şiddetin normalleştirildiğine dikkat çeken Erakçi, bazı hükümetlerin de artık dış politikalarının rutin aracı olarak askeri güce dayandıklarını belirtti.

ABD'nin "açık ve pervasız" güç kullanımının ve uluslararası hukukun temellerini sürekli olarak aşındırmasının, "güçlünün zayıfı ezdiği düzen" anlayışına yol açtığını söyleyen Erakçi, böyle bir yaklaşımın sürdürülemez olduğunu vurguladı.