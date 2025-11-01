İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin Nükleer Silah Denemelerine Tepki

TAHRAN, 1 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, perşembe günü ABD'nin nükleer silah denemelerini yeniden başlatma planını kınayarak, bunun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik "ciddi bir tehdit" olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü yaptığı "Savaş Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim" açıklamasından birkaç saat sonra sosyal medya platformu X üzerinden söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD'nin dünyadaki "en tehlikeli yayılma riskine" sahip olduğunu belirten Erakçi, uluslararası topluma, "bu tür menfur silahların yayılmasını normalleştiren" Washington'ı sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Washington'ı "İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırmakla" suçlayan Erakçi, ABD'nin "uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek" İran tesislerine saldırı tehdidinde bulunduğunu da belirtti.

ABD, uzun süredir İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçluyor, ancak Tahran bu suçlamayı reddediyor. 22 Haziran'da ABD güçleri, İsrail ile birlikte İran'a hava saldırısı düzenleyerek Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldı.