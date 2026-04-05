İran Dışişleri Bakanı, Buşehr Nükleer Santralini Hedef Alan Abd-İsrail Saldırısını Kınadı

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik ABD- İsrail saldırısını kınayarak, bunun Batı Asya bölgesi için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Tahran, ülkedeki tek faal nükleer santralin yakınlarına bir roketin isabet ettiğini, patlama sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve santral arazisindeki bir binanın da hasar gördüğünü teyit etmişti. Bu, ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana düzenlenen dördüncü nükleer santral saldırısı oldu.

Erakçi, X'teki paylaşımında, "İsrail ve ABD, Buşehr Nükleer Santrali'ni şimdiye kadar dört kez bombaladı. Radyoaktif serpinti, Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek" dedi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, saldırıda ana bölümleri zarar görmeyen santral faaliyet göstermeye devam ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, saldırının ardından radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış kaydedilmediğini açıkladı.

