İran Dışişleri Bakanı: 'Lübnan'ın elektrik krizini çözebiliriz ancak sorun ABD'nin baskısı'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki elektrik krizini tek bir anlaşma ile çözebileceklerini ancak buradaki asıl sorunun ABD'nin baskısı ve yaptırım endişesi olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki elektrik krizini tek bir anlaşma ile çözebileceklerini ancak buradaki asıl sorunun ABD'nin baskısı ve yaptırım endişesi olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, 26 Nisan'da geldiği Lübnan'daki temaslarının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında bölgesel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 31 Ekim 2022'den bu yana Meclis'te düzenlenen 11 oturuma rağmen seçilemeyen 14. Cumhurbaşkanı meselesinde Tahran'ın tutumuna hatırlatmada bulunan Abdullahiyan, "Lübnan'daki üst düzey yetkililerle yapmış olduğum görüşmede, İran'ın Lübnanlıların kendi aralarındaki uzlaşma ve anlaşmayı destekleyeceğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin hiçbir surette Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale etmediğini ve etmeyeceğini savunan Abdullahiyan, "Tahran, Lübnanlıların üzerinde anlaşmaya varacağı şahıssa destek verecektir." dedi.

"Enerji krizini tek bir anlaşma ile çözebiliriz"

İran'ın daha önce Lübnan'daki enerji-elektrik krizini çözmek için hibe olarak sunmak istediği akaryakıt konusuna değinen Abdullahiyan, bunun önündeki engeller hakkında şöyle konuştu:

"Lübnan Başbakanı ile görüşmemizde, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında ticari, enerji ve özellikle elektrik konusunda anlaşmalar yapabileceğimizi söyledim. Özellikle Lübnan'ın elektrik krizini bir anlaşma ile de çözebiliriz. Ancak buradaki sorun ABD'nin baskısı ve olası bir yaptırım endişesidir. Unutulmamalıdır ki ABD'nin yaptırımları başarısızlıkla sonuçlandı. İran, Irak gibi bazı ülkelere elektrik petrol ve gaz ihracatı yapmaktadır. Mesela Iraklılar, gaz ve elektrik ithalatı konusunda ABD'lilerle yaptıkları görüşmeler neticesinde, kendilerine yaptırımlar konusunda bir istisna tanındı."

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'a gidecek

İran ve Suriye'deki Esed rejimi arasındaki ilişkiler bağlamında gelen bir soru üzerine Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın bir zamanda Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Abdullahiyan, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma kapsamında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sürecinde Irak ve Umman'ın önemli bir arabulucu rolü oynadığını belirtti.

Suudi Arabistan ve Suriye'deki Esed rejimi arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi husunda son dönemlerde önemli gelişmelerin meydana geldiğini kaydeden Abdullahiyan, "İran ve Suudi Arabistan görüşmesine eş zamanlı olarak Riyad-Şam arasında önemli güvenlik diyaloğuna da şahitlik ettik. Suriye'nin yeniden Arap Ligi'ne dahil edilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli gelişmeler kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.