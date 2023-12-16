İran Dışişleri Bakanı Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın Vefatı İçin Başsağlığı Diledi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatı nedeniyle Kuveyt'e başsağlığı diledi. Abdullahiyan, taziye mesajında Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet dileklerini iletti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle Kuveyt'e başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın ölümü üzerine Kuveyt'e taziye mesajı gönderdi.
Abdullahiyan mesajında, Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet, Kuveyt halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın bugün öğlen vakti vefat ettiğini duyurmuştu.
Şeyh Nevvaf'ın vefatının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken resmi kurumların 3 gün kapalı olacağı belirtilmişti.
Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın getirildiği açıklanmıştı.