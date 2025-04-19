İran Dışişleri Bakanı, İtalya'da ABD ile Müzakere Öncesi İstişarede Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılacak müzakerelerin ikinci turuna başlamadan önce İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile "ikili ve bölgesel" konularda istişarede bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran-ABD "dolaylı" müzakerelerinin ikinci turuna katılmak üzere Roma'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü.

Erakçi, Umman ile işbirliği içinde görüşmelerin 2. turunun Roma'da yapılması için gösterilen çabadan dolayı mevkidaşı Tajani'ye teşekkür etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Erakçi, ülkesinin nükleer konuda diğer ülkelerle uzun süredir devam eden etkileşimine değinerek, tüm tarafların, İran'ın "meşru haklarına saygı göstermesi" ve "baskıcı ve yasadışı yaptırımların kaldırılması" gerektiğini ifade etti.

Erakçi, "Tarafların, gönüllü güven inşası yoluyla İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki her türlü şüphenin ortadan kaldırılması konusunda makul bir mutabakat sağlanması için sunulan fırsatı değerlendirmesi gerekiyor." dedi.

"Nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu'nun önündeki tek engelin İsrail olduğunu" söyleyen Erakçi, bu konuda Avrupa ve uluslararası toplumun sorumlu bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de görüşmelere ev sahipliği yapmanın İtalya açısından çok değerli olduğunu belirtti.

İran ile İtalya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişi olduğunu kaydeden Tajani, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek konusunda istekli olduklarını aktardı.

Tajani, İran-ABD görüşmelerinin başarılı olması için her türlü yardımı sağlama kararlılığında olduklarını vurguladı.