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İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'den Çekilmesi ve Esir Değişimi Önemli

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in tüm askeri güç ve teçhizatını derhal ve koşulsuz bir şekilde Gazze'den çekmesinin ve taraflar arasındaki esir değişiminin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in tüm askeri güç ve teçhizatını derhal ve koşulsuz bir şekilde Gazze'den çekmesinin ve taraflar arasındaki esir değişiminin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdullahiyan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde konuştu.

Filistin'deki son durumu değerlendiren Abdullahiyan, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok üniversitede başlayan Filistin halkına destek gösterilerine değindi.

Abdullahiyan, ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerinde yükselen protesto sesine şiddetli baskıyla karşılık verildiğini belirterek, "Filistin'e destek verme ve siyonist rejimin insanlığa karşı işlediği suçları kınama yönündeki küresel kampanya, savaşın başlamasından bu yana geçen 7 ayın ardından tüm gücüyle devam ediyor, ABD, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelere ulaştı." diye konuştu.

Batı'daki ifade özgürlüğü söylemini "sahte" olarak nitelendiren Abdullahiyan, Filistin halkına destek için yapılan protestolara baskıyla karşılık verildiğini, bunun da çifte standartlı uygulamaları bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

İranlı Bakan, Gazze'deki son gelişmelere dikkati çekerek bu gelişmelerin "Filistin direnişinin ve işgale karşı özgürleştirici bir hareket olan Hamas'ın yok edilmesinin bir illüzyondan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail rejiminin meşru bir yapı olmadığını söyleyen Abdullahiyan, "(İsrail) Yalnızca apartheid işgalci bir güçtür ve zamanın geçmesi işgalci güce asla meşruiyet kazandırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan bölgede istikrarlı ve adil bir barış ile güvenliğin sağlanmasının ancak Filistin, Suriye ve Lübnan'daki işgalin sona ermesi, Filistinli mültecilerin anayurtlarına dönmesi ve kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alınmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Dünya kamuoyunun, özellikle İslam dünyasının Banjul'daki zirveden çıkacak tavsiye ve eylem kararlarına ilişkin beklentileri olduğunu söyleyen Abdullahiyan, bu çerçevede, Batı Şeria ve Gazze'nin her bölgesinde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesinin, Gazze'deki insanı ablukanın tamamen kaldırılmasının vurgulanması gerektiğini kaydetti.

Abdullahiyan, İsrail'in tüm askeri güç ve teçhizatını derhal ve koşulsuz bir şekilde Gazze'den çekmesinin ve taraflar arasındaki esir değişiminin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Filistin halkının güvenli bir şekilde yurduna geri dönmesinin uluslararası güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'e silah ve ticaret ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Emir İsrail Gazze İran Politika Güncel Haberler

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