İran Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetler karşısında uluslararası toplumun etkisiz kalmasına tepki gösterdi. Abdullahiyan, Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetler karşısında uluslararası toplumun etkisiz kalmasına tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Abdullahiyan, "Bu kadar kadın, çocuk, basın mensubu ve sağlık çalışanının öldürülmesine rağmen uluslararası toplum Gazze'ye daha ne kadar seyirci kalacak?" dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin arkasında ABD'nin desteği olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin işlediği suçların önüne geçme konusunda uluslararası kurum ve toplulukları etkisizleştiren (Washington yönetimi), bu kurumları da itibarsızlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, bölgede çeşitli konularda düzenlenen uluslararası toplantılarda Gazze savaşının gündem edilmesinin önemine dikkati çekti.