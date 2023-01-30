İran Dışişleri Bakanı: İran ve Suudi Arabistan Yakında Normalleşme Görüşmelerine Yeniden Başlayacak

TAHRAN, 30 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar günü, İran ve Suudi Arabistan'ın, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmelere yakında yeniden başlamasının beklendiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüseyin Emir Abdullahiyan bu açıklamasını, İran'ın başkenti Tahran'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Tahran ile Riyad arasındaki yakınlaşma görüşmelerinin bir sonraki turunu yorumlarken yaptı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlarının, iki Arap devletinin büyükelçilerini Tahran'a geri göndermeleri nedeniyle iyileştiğine de değindi.

İran ile Bahreyn arasındaki dolaylı mesaj teatisinin bir arabulucu aracılığıyla devam ettiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, iki tarafın da müzakere aşamasından pekala geçebileceğini ve kalıcı işbirliğinin genişletilmesi olan bir sonraki aşamaya başlayabileceğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar olmuş bunun üzerine Suudi Arabistan 2016 yılının başlarında İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Irak, ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel gerilimi azaltmak için 2021'de İran ile Suudi Arabistan arasındaki doğrudan görüşmelerin dört turuna ve geçen yıl Nisan ayında beşinci turuna ev sahipliği yapmıştı.