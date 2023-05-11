İran Dışişleri Bakanı ile İrlandalı mevkidaşı, ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, "ikili ilişkiler ile çeşitli iş birliği alanlarını" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, "ikili ilişkiler ile çeşitli iş birliği alanlarını" ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile İrlandalı mevkidaşı Martin telefonda görüştü.

Abdullahiyan, İran ile İrlanda arasındaki çeşitli iş birliği alanlarına değinerek, mevcut fırsatların iki ülkenin çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilgili adımını "şiddetle" kınayan Abdullahiyan, DMO'nun "ülkenin ulusal ve sınır güvenliğini korumakla sorumlu ve bölgede terörle mücadelede en büyük rolü oynayan egemen bir yapı" olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, söz konusu kararın, İran karşıtı "terörist ve dışlanmış unsurlarının kışkırtmasıyla" alındığını söyledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Martin de, İran'ın "bir İrlanda vatandaşını serbest bırakma yönündeki insani kararını" takdir ettiğini belirterek, ülkesinin İran ile işbirliği yapma iradesini dile getirdi.

Ülkesinin, DMO'ya karşı "yanlış karar verilmesini" istemediğini belirten Martin, "İran'ın terörle mücadeledeki rolünün" farkında olduklarını ifade etti.

Martin, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yürüttüğü işbirliği sürecine değinerek ülkesinin bu süreci memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı İrlanda'ya davet eden Martin, yakın bir tarihte İran'ı ziyaret etmeyi umduğunu ifade etti.

İsveç Parlamentosu, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun " Avrupa Birliği'nin terörist gruplar listesine" almasını desteklemeye yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), 19 Ocak'ta, AB tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısını kabul etmişti.