İran Dışişleri Bakanı, Hizbullah ile dayanışma için İsrail sınırındaki köyü ziyaret etti

Lübnan'a gelen İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah ile dayanışma için Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde bulunan bir köyü ziyaret etti.

Lübnan'a gelen İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah ile dayanışma için Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde bulunan bir köyü ziyaret etti.

Abdullahiyan, 26 Nisan'da geldiği Beyrut'taki programı kapsamında, Hizbullah'ın askeri nüfuzunun güçlü olduğu Lübnan'ın güney bölgesinde bazı temaslarda bulundu.

İsrail sınırında yer alan ve Filistin'in işgal altındaki topraklarına kuş bakışı manzarası olan Marun el Ras köyünde gazetecilere açıklamada bulunan Abdullahiyan, "Bugün burada bir kez daha yüksek bir ses ile Siyonist rejime karşı Lübnan'daki direnişi desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik 6 Nisan'da bir dizi roket fırlatılmış, ardından İsrail de Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışları ile vurmuştu.

Kısa bir süre önce yaşanan bu gerginliğin ardından, İranlı üst düzey yetkilinin Beyrut temasları kapsamında Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanan güney bölgesini ziyaret etmesi dikkat çekici bulunuyor.