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İran Dışişleri Bakanı, Hırvatistan parlamento heyetiyle görüştü

AA - Haydar Şahin - Güncel
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İran Dışişleri Bakanı, Hırvatistan parlamento heyetiyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hırvatistan Meclisi İran Dostluk Grubu Başkanı Zlatko Hasanbegoviç başkanlığındaki heyet "ikili ilişkileri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hırvatistan Meclisi İran Dostluk Grubu Başkanı Zlatko Hasanbegoviç başkanlığındaki heyet "ikili ilişkileri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, başkent Tahran'da Hırvat parlamento heyetinin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

Abdullahiyan, Hırvat heyetle yaptığı görüşmede, iki ülke parlamentolarının karşılıklı ilişkileri desteklemede önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasında geçen aylarda yapılan görüşmelere değinen Abdullahiyan, İran ve Hırvatistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun beşinci tur görüşmelerinin bir an önce düzenlenmesi temennisinde bulundu.

İranlı Bakan, ülkesinin Hırvatistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir sınırlamasının bulunmadığını ifade ederek, karşılıklı ticaret seviyesinin gelişiminin önemli olduğunu aktardı.

Görüşmede ayrıca, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusu ve İran'ın bu konudaki tutumunun da ele alındığı belirtildi.

Hırvatistan Meclisi İran Dostluk Grubu Başkanı Hasanbegoviç de ziyaretin amaçlarından birinin, İran'daki üst düzey yetkililerle ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunmak olduğunu kaydetti.

Hasanbegoviç, iki ülke arasındaki kültürel ortak noktalara değinerek, karşılıklı bağları desteklemeye ve kültürel iş birliği belgeleri imzalamaya hazır olduklarını dile getirdi.

AA / Haydar Şahin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan Parlamento İran Güncel Haberler

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